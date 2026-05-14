Rafa Nadal deja claro su papel con el Real Madrid: seguirá siendo aficionado / SPORT

Rafa Nadal deja claro su papel con el Real Madrid: seguirá siendo aficionado

Con todo el revuelo por los aires estas últimas 48 horas, diversos rumores habían situado a Rafael Nadal como una posible figura de futuro en la presidencia del Real Madrid. El extenista balear, madridista confeso desde hace años, habitual en el palco del Santiago Bernabéu, cercano a Florentino Pérez y nombrado socio de honor del club en 2012, llegó a ser señalado como un posible candidato a medio o largo plazo. Sin embargo, él mismo se ha encargado de frenar cualquier especulación, negando tanto su intención de presentarse como cualquier vinculación con una candidatura, en línea también con lo expresado por el propio presidente en su entrevista con Josep Pedrerol.