Vídeo que convoca a los madridistas el jueves en el Bernabéu. / @movimientoambar

El madridismo ha iniciado un llamamiento a sus seguidores para mostrar su malestar con Florentino Pérez

Florentino Pérez tiene un problema serio. El jueves el Real Madrid recibirá al Oviedo, matemáticamente descendido a Segunda, en uno de los partidos con menos atractivo de todo el campeonato a las 21:30 horas en el Santiago Bernabéu. Y el madridismo ha iniciado un llamamiento a sus seguidores para acudir a este partido y mostrar su malestar con la gestión del club por parte el presidente de ACS. El mensaje está siendo compartiendo en las redes sociales por colectivos madridistas contrarios a la gestión del presidente como Movimiento Ámbar o los Ultras Sur.