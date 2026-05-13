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Josep Pedrerol analiza en El Chiringuito las declaraciones del presidente del Real Madrid

Josep Pedrerol analiza en El Chiringuito las declaraciones del presidente del Real Madrid

Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito' / EL CHIRINGUITOTV

Josep Pedrerol analiza en El Chiringuito las declaraciones del presidente del Real Madrid

EL CHIRINGUITOTV

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Florentino Pérez mostró una versión que pocas personas conocían. El presidente del Real Madrid convocó una rueda de prensa para anunciar que el club iniciaba un proceso electoral para celebrar unas nuevas elecciones. Las declaraciones de Florentino Pérez están dando la vuelta al mundo y desde 'El Chiringuito', programa de Mega, analizaron al detalle cada frase del presidente del Real Madrid. El presentador Josep Pedrerol no dudó en compartir su opinión sobre la forma en la que había dado la cara.

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