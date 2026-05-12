Secciones

Es noticia
Florentino rueda de prensaPrelista EspañaDónde ver rueda de prensa FlorentinoGiro ItaliaSusana GuaschSergio RamosTopuriaSneijderClasificación Giro ItaliaFinal Four balonmanoRafael JódarCuándo juega JodarMarc MárquezReal MadridVeselyA qué hora juega el BarcelonaCalculadora descenso LigaPueblosMessiMaldiniLamine Yamal PalestinaGonzalo BernardosPerros y gatosPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin
Carvajal y Mbappé vuelven a entrenarse con el grupo y apuntan al choque ante el Oviedo

Carvajal y Mbappé vuelven a entrenarse con el grupo y apuntan al choque ante el Oviedo

Carvajal y Mbappé vuelven a entrenarse con el grupo y apuntan al choque ante el Oviedo / EFE

Carvajal y Mbappé vuelven a entrenarse con el grupo y apuntan al choque ante el Oviedo

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Dani Carvajal y Kylian Mbappé, jugadores del Real Madrid, volvieron este martes a entrenarse con el resto del grupo, han dejado atrás las lesiones que les han impedido jugar los dos últimos partidos de su equipo y apuntan al choque frente al Oviedo. Fue la mejor noticia de la sesión de trabajo del conjunto blanco, que volvió a contar con dos nombres que se perdieron los choques frente al Espanyol y el Barcelona y que podrían disputar al choque que jugará el Real Madrid el próximo jueves en el estadio Santiago Bernabéu.

TEMAS