Carvajal y Mbappé vuelven a entrenarse con el grupo y apuntan al choque ante el Oviedo / EFE

Carvajal y Mbappé vuelven a entrenarse con el grupo y apuntan al choque ante el Oviedo

Dani Carvajal y Kylian Mbappé, jugadores del Real Madrid, volvieron este martes a entrenarse con el resto del grupo, han dejado atrás las lesiones que les han impedido jugar los dos últimos partidos de su equipo y apuntan al choque frente al Oviedo. Fue la mejor noticia de la sesión de trabajo del conjunto blanco, que volvió a contar con dos nombres que se perdieron los choques frente al Espanyol y el Barcelona y que podrían disputar al choque que jugará el Real Madrid el próximo jueves en el estadio Santiago Bernabéu.