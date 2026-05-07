Mbappé se recupera en solitario a cuatro días del clásico / EFE

Mbappé se recupera en solitario a cuatro días del clásico

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, continuó este jueves su proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y, a cuatro días del choque que disputará su equipo ante el Barcelona, se ejercitó en solitario en el interior de las instalaciones de Valdebebas. El tiempo pasa y Mbappé apura sus opciones de llegar al Camp Nou a un choque decisivo por el título de Liga: si el Barcelona gana o empata ante el Real Madrid, será campeón de Liga. Álvaro Arbeloa y sus jugadores tratarán de aplazar el alirón y una de sus piezas clave intentará estar listo para abordar la posibilidad de ganar en el campo del Barcelona.