Juanma Rodríguez cargó duramente contra Mbappé en El Chiringuito
La polémica alrededor de Kylian Mbappé sigue creciendo y ha encendido al entorno del Real Madrid en los últimos días. El delantero, actualmente lesionado, ha sido muy señalado tras conocerse que estuvo de vacaciones junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. Rodríguez fue contundente: "Es tan sencillo como pedir perdón porque llevamos dos años sin nada". Y fue un paso más allá con una frase que generó un auténtico terremoto: "Yo, Juanma Rodríguez Cortés, quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa, que no se puede decir? ¿En este país se puede hablar de todo menos de Kylian Mbappé? No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jota Jordi".