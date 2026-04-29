David Bernabéu habló en 'Radioestadio Noche' y fue muy directo sobre el compromiso del equipo / @ondacero

David Bernabéu habló en 'Radioestadio Noche' y fue muy directo sobre el compromiso del equipo

David Bernabéu habló en 'Radioestadio Noche' sobre el club blanco y se refirió a los problemas de la plantilla, especialmente en el centro del campo y en la delantera: "En el centro del campo falta un futbolista que dé pausa, tranquilidad y que dirija al equipo, pero el principal problema es que el Real Madrid tiene dos jugadores arriba que no casan en el campo. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso el madridismo está dividido ahora mismo".