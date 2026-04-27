José Luis Sánchez en la retransmisión del partido de El Chiringuito no se mordió la lengua y explotó contra el Comité Técnico de Árbitros (CTA) / EL CHIRINGUITOTV

José Luis Sánchez en la retransmisión del partido de El Chiringuito no se mordió la lengua y explotó contra el Comité Técnico de Árbitros (CTA)

Uno de los más críticos con el arbitraje de Soto Grande en La Cartuja fue el tertuliano de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, José Luis Sánchez, quien perdió los papeles en la retransmisión del partido. Tras el empate de Héctor Bellerín, el colaborador no se mordió la lengua y explotó contra el Comité Técnico de Árbitros (CTA): "Tendrían que ir todos a por el árbitro. ¡A por el árbitro! En las Rozas han decidido este partido otra vez. ¡Es una vergüenza esto ya! ¡Es un sonrojo de competición!". Más información