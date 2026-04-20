Álvaro Arbeloa: "Hemos vivido situaciones que hacen que sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Eso dice muchas cosas...". / REAL MADRID TV

Álvaro Arbeloa: "Hemos vivido situaciones que hacen que sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Eso dice muchas cosas...".

Álvaro Arbeloa comparece ante los medios en la previa del Real Madrid - Alavés de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports. Al ser preguntado por la diferencia entre las victorias en Champions y el LaLiga, el técnico contestó "Alguna explicación encontraríamos... Es fácil ver a vista de muchos, pero nuestro desempeño... tenemos margen de mejora. Tenemos que hacer muchas cosas bien. Hemos rendido mejor en las grandes citas, que contra los rivales de menor identidad. También hemos vivido situaciones como la de Girona que hacen que sea más fácil ganar una Champions que una Liga. Eso dice muchas cosas...". Más información