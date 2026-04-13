Paco González en El partidazo de COPE: Si pasa el Atleti, pasa el Madrid. La eliminatoria del Atleti va a ser infartante" / El Partidazo de COPE

Paco González en El partidazo de COPE: Si pasa el Atleti, pasa el Madrid. La eliminatoria del Atleti va a ser infartante"

En 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño lanzó la gran pregunta de la noche: "¿Crees que remontará el Madrid?". La respuesta de la mayoría de tertulianos fue negativa, con Manolo Lama, Siro López, Palomar y Cañete afirmando que no confían en la remontada. Sin embargo, Paco González ofreció una visión completamente distinta y defendió una teoría muy particular sobre el desenlace de las eliminatorias: "Ya he dicho que va en pack. Si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Si pasa el Barça, pasa el Bayern. A día de hoy creo que pasa el Atleti y el Madrid". Más información