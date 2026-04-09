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Arbeloa vuelve con el estamento arbitral: "Hay muchas dudas. Son cosas que están ahí".

ARbeloa fue preguntado por las jugadas polémicas en estos días en los dos partidos entre Barça y Atleti, dos de sus rivales directos. Esto opinaba respecto al posible penalti a favor del Barça por mano de Pubill: "Todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que sigue ocurriendo. No voy a cambiar mi opinión". Dardo, otra vez, sobre la diferencia de trato que, según el entrenador madridista, hay entre el arbitraje en España y Europa para el Barça. Además, considera que si algún equipo no debe sentirse perjudicado por decisiones arbitrales, ese es el equipo de Flick. Más información