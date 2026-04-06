Vinicius muy duro con Xabi Alonso: "No conecté como el quería." / REAL MADRID TV

Vinicius muy duro con Xabi Alonso: "No conecté como él quería."

Vinicius miró al pasado, más reciente de lo que alguno quieren ver. Lo hizo para hablar de su mala relación con Xabi Alonso. Fue muy duro en su discurso contra el anterior entrenador del Real Madrid, del que ni siquiera se despidió: "Jugaba partidos, pero poco minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como el quería. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza". Más información