Arbeloa: “Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, preguntadme después de la eliminatoria” / Atlas News

Arbeloa: “Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, preguntadme después de la eliminatoria”

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha respondido con claridad a las preguntas sobre el rendimiento de Mbappé, que en algunos ámbitos está siendo puesto en duda. "Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos". En concreto, a una pregunta sobre si Mbappé sabe lo que es el Real Madrid, Arbeloa ha declarado que el francés "sabe perfectamente lo que es el Real Madrid". Y lanza un aviso: "Me gustaría que me preguntarais por esto cuando acabe la eliminatoria".