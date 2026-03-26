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Kylian Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinaran la rodilla equivocada

Kylian Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinaran la rodilla equivocada

Kylian Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinaran la rodilla equivocada / L'Équipe

Kylian Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinaran la rodilla equivocada

L'Équipe

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Sigue el embrollo del error en el diagnóstico de la lesión de Kylian Mbappé. Después de la información que señalaba a los médicos del Real Madrid al haberse equivocado en la rodilla del delantero, el propio protagonista salió a desmentirlo en rueda de prensa con la selección francesa. "La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid", dijo el futbolista. Más información

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