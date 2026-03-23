Peinetas y abucheos para Simeone en la presentación del once del Atlétic, un derbi es siempre un derbi / Denís IGLESIAS

Peinetas y abucheos para Simeone en la presentación del once del Atlétic, un derbi es siempre un derbi

LaLiga y la Comisión Antiviolencia tendrán trabajo en el informe que semanalmente pasan para trasladar los cánticos ofensivos que se registran en los campos. Los hubo antes, durante y después. “Puto indio el que no bote” cantaba la grada del Bernabeu. Peinetas y abucheos para Simeone en la presentación del once del Atlético. Antes se han puestos goles de esta temporada en el videomarcador en el Bernabéu, entre ellos, los de Champions y los últimos del clásico Más información