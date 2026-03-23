Iturralde González analiza el penalti que convirtió Vinicius en el Carrusel Deportivo / CARRUSEL DEPORTIVO

Iturralde González analiza el penalti que convirtió Vinicius en Carrusel Deportivo

Acción polémica con el penalti señalado a favor del Real Madrid por una entrada de Hancko sobre Brahim. El atacante intentaba irse por la línea de fondo y el defensa no llegó a tocar balón, por lo que Munuera Montero entendió que había derribo y no dudó en señalar la infracción. El exárbitro Iturralde González en el programa Carrusel Deportivo afirma que ""NO es penalti, es Brahim quien golpea la pierna de Hancko"" Más información