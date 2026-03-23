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Iturralde González analiza el penalti que convirtió Vinicius en Carrusel Deportivo

Iturralde González analiza el penalti que convirtió Vinicius en Carrusel Deportivo

Iturralde González analiza el penalti que convirtió Vinicius en el Carrusel Deportivo / CARRUSEL DEPORTIVO

Iturralde González analiza el penalti que convirtió Vinicius en Carrusel Deportivo

CARRUSEL DEPORTIVO

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Acción polémica con el penalti señalado a favor del Real Madrid por una entrada de Hancko sobre Brahim. El atacante intentaba irse por la línea de fondo y el defensa no llegó a tocar balón, por lo que Munuera Montero entendió que había derribo y no dudó en señalar la infracción. El exárbitro Iturralde González en el programa Carrusel Deportivo afirma que ""NO es penalti, es Brahim quien golpea la pierna de Hancko"" Más información

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