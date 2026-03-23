Arbeloa: "No considero la roja a Valverde como fuerza excesiva" / Perform

Arbeloa: "No considero la roja a Valverde como fuerza excesiva"

El entrenador del Real Madrid habló en la rueda de prensa sobre el nuevo lío entre Fede Valverde y Baena que acabó con la expulsión del madridista. El centrocampista uruguayo le lanzó una patada por detrás al jugador del Atlético y el colegiado Munuera Montero no dudó en echar al jugador blanco en una acción que protestó todo el Bernabéu y que estuvo a punto también de llevarse por delante a Álvaro Arbeloa, que invadió el terreno de juego para protestar. Valverde y Baena ya protagonizaron una trifulca en los vestuarios cuando jugaba en el Villarreal y acusó al madridista de haberle agredido. Más información