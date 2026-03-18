José Luis Sánchez defiende al Real Madrid: "el Madrid le ha endosado un 5-1 a Pep Guardiola" / EL CHIRINGUITOTV

José Luis Sánchez defiende al Real Madrid: "el Madrid le ha endosado un 5-1 a Pep Guardiola"

En pleno partido, Jota Jordi reaccionó con enfado a varias decisiones arbitrales y lo expresó en la red social X (antes Twitter) con un mensaje muy duro: "Otro escándalo del Madrid en Europa. No les pitan 2 penaltis y a la primera expulsan 1 del City y penalti. El premio de la UEFA para Florentino por abandonar la Superliga. VERGÜENZA!!!!!". Sus palabras no pasaron desapercibidas y horas después tuvieron respuesta en 'El Chiringuito', donde José Luis Sánchez dio la cara y defendió al conjunto madridista: "Bueno yo creo que en algún momento había que parar esto. Llevamos 45 minutos y solo por recordar a la gente que el Madrid le ha endosado un 5-1 a Pep Guardiola". Más información