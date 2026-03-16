David Silva: "La victoria del Madrid nos sorprendió a todos" / EFE

David Silva: "La victoria del Madrid nos sorprendió a todos"

David Silva (Arguineguín, 1986) atiende a EFE desde México, donde se encuentra estos días trabajando para la FIFA. El campeón del mundo y uno de los seis futbolistas que tiene una estatua fuera del Etihad Stadium, admite que no tiene mucho tiempo para ver fútbol, pero la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid no se la perdió. "Me sorprendió como a todos, ¿no?", reconoce ante la magnitud del resultado cosechado por los blancos. En calidad de embajador de la campaña "Real Club Legends", en colaboración con Enterprise Rent-A-Car, patrocinadores de la Europa League, el canario aprovecha la charla para analizar el fútbol actual, las posibilidades de la remontada de los de Pep Guardiola y el favoritismo de España en el próximo Mundial.