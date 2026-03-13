Arbeloa: "No nado en halagos" / EFE

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que no nada en el halago tras recibir elogios por su planteamiento ante Pep Guardiola para impulsar el triunfo del club blanco ante el Manchester City, y puso el foco en el duelo liguero ante el Elche, con el objetivo de que sus jugadores muestren la misma mentalidad."No nado en halagos, sé que el próximo tropiezo que tengamos, que ojalá no llegue nunca o sea dentro de mucho, se me volverá a mirar con dudas, se cuestionará el próximo cambio que haga. Es normal, no es por mí, es por estar en esta silla. La exigencia es muy grande", dijo en rueda de prensa.Recordó Arbeloa a figuras como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, a los que también hubo momentos de crítica pese a sus grandes éxitos. "Personas que han ganado varias Champions seguidas o se han ido siendo los más laureados del Real Madrid, han tenido muchas críticas y dudas en muchos momentos incomprensibles. Es lo que lleva este puesto, no me preocupa mucho. Sólo pienso en ganar al Elche y sacar al máximo de los futbolistas". Más información