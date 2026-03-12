Jota Jordi analizó el Real Madrid - Manchester City en 'El Chiringuito / EL CHIRINGUITOTV

Jota Jordi analizó el Real Madrid - Manchester City en 'El Chiringuito

Jota Jordi analizó el encuentro en 'El Chiringuito' y quiso rebajar la euforia que se generó tras el partido. El colaborador aseguró que lo ocurrido le había sorprendido y que, en su opinión, no refleja necesariamente el nivel real de ambos equipos."Sigo sin entender muy bien lo que ha pasado hoy. Yo creo que nadie se esperaba lo que ha pasado hoy. Yo creo que es más un espejismo", afirmó, además de criticar el entusiasmo que se estaba generando alrededor del club blanco tras el encuentro.