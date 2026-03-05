Allegri habría dejado claras varias condiciones para fichar por el Madrid / SPORT

Massimiliano Allegri ha entrado con fuerza en la lista de posibles candidatos para ocupar el banquillo del Madrid a partir de la próxima temporada. El técnico italiano, muy del gusto de Florentino Pérez, ya mantuvo contactos en dos ocasiones en el pasado y ahora sí estaría por la labor de fichar por el club blanco. Desde Italia, apuntan a que Allegri habría dejado claras varias condiciones para asumir el cargo y una de ellas es bastante tajante: quiere a Modric en su proyecto y también al centrocampista Rabiot, además de tener mando en la lista de altas y bajas del próximo proyecto madridista para intentar ganarlo todo.