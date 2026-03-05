Secciones

Allegri habría dejado claras varias condiciones para fichar por el Madrid

SPORT

Massimiliano Allegri ha entrado con fuerza en la lista de posibles candidatos para ocupar el banquillo del Madrid a partir de la próxima temporada. El técnico italiano, muy del gusto de Florentino Pérez, ya mantuvo contactos en dos ocasiones en el pasado y ahora sí estaría por la labor de fichar por el club blanco. Desde Italia, apuntan a que Allegri habría dejado claras varias condiciones para asumir el cargo y una de ellas es bastante tajante: quiere a Modric en su proyecto y también al centrocampista Rabiot, además de tener mando en la lista de altas y bajas del próximo proyecto madridista para intentar ganarlo todo. Más información

