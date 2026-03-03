Secciones

Es noticia
VlahovicBarcelona - Atlético horarioAlineaciones Barcelona - AtléticoClasificación LaLigaFirmas Elecciones BarçaReal MadridRüdiger agresiónMbappé LesiónHorarios F1 AustraliaRFEFJosé Luis SánchezJuanma Castaño RüdigerPartidos Copa del Rey hoyMastantuonoCarlos AlcarazPróximo partido AlcarazUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Baba KoroumaMbappéPróxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosBonolotoElecciones Barça 2026Juegos gratis PS Plus marzoJorge ReyDónde ver F1Paco González
instagramlinkedin
Edu Aguirre en El Chiringuito: "Cuando un peso pesado de una voz en el vestuario, el otro se rebrinca y saltan chispas".

Edu Aguirre en El Chiringuito: "Cuando un peso pesado de una voz en el vestuario, el otro se rebrinca y saltan chispas".

Edu Aguirre en El Chiringuito: "Cuando un peso pesado de una voz en el vestuario, el otro se rebrinca y saltan chispas". / EL CHIRINGUITOTV

Edu Aguirre en El Chiringuito: "Cuando un peso pesado de una voz en el vestuario, el otro se rebrinca y saltan chispas".

EL CHIRINGUITOTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Real Madrid no conecta, ni con su entrenador ni con una afición que empieza a perder la paciencia en el Santiago Bernabéu. Edu Aguirre en El Chiringuito señaló directamente a la plantilla por la situación actual: "Los jugadores han dejado tirado a Ancelotti, a Xabi Alonso, y están dejando tirado a Arbeloa. Hay muchas estrellitas que hacen lo que les da la gana. Se creen que el club es suyo. Se creen que el vestuario es suyo y a la hora de la verdad, cuando tienen que currar y jugar al fútbol, no lo hacen. No dan la cara". Más información

TEMAS