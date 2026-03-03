Edu Aguirre en El Chiringuito: "Cuando un peso pesado de una voz en el vestuario, el otro se rebrinca y saltan chispas". / EL CHIRINGUITOTV

El Real Madrid no conecta, ni con su entrenador ni con una afición que empieza a perder la paciencia en el Santiago Bernabéu. Edu Aguirre en El Chiringuito señaló directamente a la plantilla por la situación actual: "Los jugadores han dejado tirado a Ancelotti, a Xabi Alonso, y están dejando tirado a Arbeloa. Hay muchas estrellitas que hacen lo que les da la gana. Se creen que el club es suyo. Se creen que el vestuario es suyo y a la hora de la verdad, cuando tienen que currar y jugar al fútbol, no lo hacen. No dan la cara". Más información