Secciones

Es noticia
Prestianni UEFAMbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusRespuesta Barça CTAPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
Huijsen no estará ante el Benfica

Huijsen no estará ante el Benfica

Huijsen no estará ante el Benfica / EFE

Huijsen no estará ante el Benfica

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Dean Huijsen se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de la disputa del partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Benfica, y seguirá de baja por segundo partido consecutivo por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. El Real Madrid encarará el duelo europeo ante el Benfica, con la ventaja de un tanto obtenida en Lisboa (0-1), con las bajas de Huijsen y Éder Militao en el centro de la defensa, y de Dani Ceballos y Jude Bellingham en el centro del campo. Más información

Últimos vídeos

TEMAS