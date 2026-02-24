Huijsen no estará ante el Benfica / EFE

Huijsen no estará ante el Benfica

Dean Huijsen se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de la disputa del partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Benfica, y seguirá de baja por segundo partido consecutivo por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. El Real Madrid encarará el duelo europeo ante el Benfica, con la ventaja de un tanto obtenida en Lisboa (0-1), con las bajas de Huijsen y Éder Militao en el centro de la defensa, y de Dani Ceballos y Jude Bellingham en el centro del campo. Más información