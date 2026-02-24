Secciones

Courtois, decepcionado con Mourinho

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois comparece ante los medios en la previa del esperado encuentro de Champions League en el Santiago Bernabéu y analiza la respuesta de Mourinho tras el partido de ida y el incidente racista entre Prestianni y Vinicius: Courtois: "Mourinho es Mourinho. Como entrenador siempre vas a defender a tu club y lo que te ha dicho tu jugador. Lo único que me ha decepcionado un poco es usar el festejo de Vinicius. No hizo nada malo, ha festejado como muchos rivales en nuestra contra. Cuando meten un gol contra el Madrid la euforia de muchos equipos es el doble o triple. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración". Más información

