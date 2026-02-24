Courtois: "No podemos aceptar ni racismo, ni homofobia ni nada de eso"
Thibaut Courtois fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido ante el Benfica sobre el insulto homófobo de Prestianni: "Después del partido, Tchouameni comentó que dijo eso. Me parece igual de grave porque son insultos homófobos. Es igual de grave. También he visto las imágenes de la grada. Es deplorable ver eso en un estadio. Hacer esos gestos es lamentable. No sé si lo han condenado, tampoco lo he seguido de cerca. Hay muchas cosas que no se han hecho bien. No podemos aceptar ni racismo, ni homofobia ni nada de eso. Si hay no se tapa la boca, ya podemos imaginar cuando se la ha tapado..."
Últimos vídeos
INTENTO GOLPE DE ESTADO