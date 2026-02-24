Secciones

Es noticia
Prestianni UEFAMbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusRespuesta Barça CTAPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
El Benfica entrena en el Bernabéu con Prestianni y a las órdenes de Mourinho

El Benfica entrena en el Bernabéu con Prestianni y a las órdenes de Mourinho

EFE

El Benfica entrena en el Bernabéu con Prestianni y a las órdenes de Mourinho

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Benfica ha entrenado este martes en el Santiago Bernabéu a las órdenes de su técnico, José Mourinho, que no podrá sentarse en el banquillo este miércoles frente al Real Madrid por sanción, y con la presencia del jugador argentino Gianluca Prestianni, a quien la UEFA ha suspendido provisionalmente tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Últimos vídeos

TEMAS