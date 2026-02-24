EFE

El Benfica entrena en el Bernabéu con Prestianni y a las órdenes de Mourinho

El Benfica ha entrenado este martes en el Santiago Bernabéu a las órdenes de su técnico, José Mourinho, que no podrá sentarse en el banquillo este miércoles frente al Real Madrid por sanción, y con la presencia del jugador argentino Gianluca Prestianni, a quien la UEFA ha suspendido provisionalmente tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.