Exigua afluencia en Vallecas para recoger las entradas del Rayo-Alavés en Butarque / EFE

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Exigua afluencia en Vallecas para recoger las entradas del Rayo-Alavés en Butarque

Apenas medio centenar de aficionados se acercó este miércoles a primera hora a las taquillas del Estadio de Vallecas para recoger las entradas para el Rayo-Alavés de este jueves en Butarque, mientras las peñas y Bukaneros mantienen su llamamiento a no acudir al encuentro. La escasa afluencia se produjo en el inicio de la recogida de localidades habilitada por el club para sus abonados, en medio del conflicto por el cierre de Vallecas y mientras el Rayo espera la respuesta de LaLiga a su petición de aplazamiento del partido. El Rayo ha puesto a disposición de sus abonados entradas de categoría similar a la de su abono para el encuentro, cuya disputa en Butarque está pendiente todavía de la decisión de LaLiga después de que el club solicitara formalmente su aplazamiento.