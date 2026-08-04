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Así está hasta el momento el estadio del Rayo Vallecano

Así está hasta el momento el estadio del Rayo Vallecano

Así está hasta el momento el estadio del Rayo Vallecano / @AS_MMartin

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Así está hasta el momento el estadio del Rayo Vallecano

@AS_MMartin

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A pocas semanas del inicio de la Liga EA Sports, el estadio del Rayo Vallecano sigue siendo mejorado por los equipos de limpieza con todos los defectos que aún presenta. Un césped en el que cuesta pensar que se puede disputar cualquier partido de fútbol profesional y unas gradas que han de mejorar para poder tener la suficiente comodidad para los espectadores y espectadoras del equipo local o visitante.

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