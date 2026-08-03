La Comunidad de Madrid convoca al presidente del Rayo para abordar la crisis del estadio de Vallecas / EFE

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La Comunidad de Madrid convoca al presidente del Rayo para abordar la crisis del estadio de Vallecas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha convocado al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, para abordar las dificultades que ha encontrado la Comunidad de Madrid para acceder al estadio de Vallecas para acometer las obras previstas tras la suspensión de la concesión. El Gobierno regional de Madrid suspendió de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones a apenas dos semanas del comienzo del torneo liguero.