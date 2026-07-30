El Rayo impide por segundo día la entrada de los trabajadores en el estadio de Vallecas / EFE

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El Rayo impide por segundo día la entrada de los trabajadores en el estadio de Vallecas

El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano por el estadio de Vallecas se intensificó este jueves después de que, por segundo día consecutivo, los técnicos enviados por el Gobierno regional no pudieran acceder al recinto para iniciar las obras de urgencia previstas, al encontrarse nuevamente con las puertas cerradas. Los técnicos se personaron a primera hora de la mañana en las puertas de acceso a los vestuarios, que estaban cerradas, y ni siquiera se les permitió el acceso cuando llegó un trabajador del club, que sí que entró en el estadio, pero volvió a cerrarlas, sin permitir la entrada de los enviados por la Comunidad de Madrid, según pudo comprobar EFE. Más información