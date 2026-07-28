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¡Vallecas, al descubierto! Las impactantes imágenes del estado del estadio del Rayo que han obligado a intervenir

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¡Vallecas, al descubierto! Las impactantes imágenes del estado del estadio del Rayo que han obligado a intervenir

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La Comunidad de Madrid ha intervenido el estadio de Vallecas tras detectar graves deficiencias de seguridad que impiden su uso esta temporada. Las imágenes del interior de las instalaciones, con zonas deterioradas, acumulación de basura y espacios en mal estado, han dado la vuelta al mundo. El Rayo Vallecano deberá jugar temporalmente en otro estadio mientras se llevan a cabo las obras de rehabilitación. Más información

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