Camello: “Confío mucho en que la Conference va a ser nuestra” / Atlas News

Camello: “Confío mucho en que la Conference va a ser nuestra”

Ilusionados y confiados en sus posibilidades. Los jugadores del Rayo Vallecano han participado en el Media Day de la final de la Conference League que disputan el miércoles día 27 en el Red Bull Arena de Leipzig ante el Crystal Palace londinense. “Es inevitable no mirar dentro de una semana, con muchas ganas, nerviosos y ansiosos, pero tratando de disfrutar”, ha asegurado Óscar Trejo. Mucho más tranquilo se ha mostrado Álvaro García, que se centra en la “ilusión” de vivirlo junto a la familia y los aficionados rayistas. “Es algo que debe de ser único, Tenemos ganas de vivirlo. Estamos muy tranquilos ahora mismo”, ha recalcado. También lo toma con tranquilidad Augusto Batalla, que propone disfrutar del encuentro: “Hay que jugarlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo; esa es nuestra premisa de cara a la final”. Más contundente sobre las posibilidades del Rayo ha sido Sergio Camello. “A los equipos de la Premier les tenemos siempre demasiado respeto”, ha afirmado. “Hay que mirarlo de tú a tú, tener respeto a todo el mundo pero no faltárnoslo a nosotros”, recalca antes de concluir que aunque “va a ser una final súper pareja”, confía “mucho” en que la Copa se la llevará el Rayo