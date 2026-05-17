¡Vallecas está que arde! Así reciben los aficionados del Rayo a su equipo / @diarioas

¡Vallecas está que arde! Así reciben los aficionados del Rayo a su equipo

El Rayo Vallecano disputa el penúltimo partido de la temporada de la Liga EA Sports contra el Villarreal jugando en casa, Vallecas. Los aficionados del equipo madrileño no han dudado en llegar al estadio mostrando el máximo ánimo con humo y un corteo bukanero que ya forma parte del club. El Rayo Vallecano está a poco de vivir una de las semanas más importantes de su historia, ya que el día 27 tendrá que afrontar la final de la Conference League contra el Crystal Palace.