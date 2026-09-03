El Ipswich Town, recién ascendido, ha gastado más de 200 millones en fichajes / SPORT

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El Ipswich Town, recién ascendido, ha gastado más de 200 millones en fichajes

El club de la Premier, recién ascendido de la EFL Championship, ha realizado 23 fichajes, el total invertido asciende hasta la sorprendente cifra de 220,65 millones de euros. Se convierte en el primer club de toda la historia de la Premier League que rompe la barrera de los 200 'kilos' en el primer año de su llegada a la máxima categoría del fútbol inglés. Más información