Glasner: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes" / Perform

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Oliver Glasner, tras empatar con el Liverpool: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes"

Oliver Glasner, técnico del Nottingham Forest, atendió a los medios tras firmar las tablas conta el Liverpool de Iraola, quedando con un resultado total de 2-2. Glasner ha hablado sobre el mercado de fichajes, el cual está ya en cuenta atrás, finalizando el próximo martes. La tensión está por los cielos para los equipos y Glasner ha confesado que tomará una cerveza de celebración cuando se cierre el mercado de este verano.