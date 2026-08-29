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Oliver Glasner, tras empatar con el Liverpool: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes"

Oliver Glasner, tras empatar con el Liverpool: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes"

Glasner: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes" / Perform

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Oliver Glasner, tras empatar con el Liverpool: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes"

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Oliver Glasner, técnico del Nottingham Forest, atendió a los medios tras firmar las tablas conta el Liverpool de Iraola, quedando con un resultado total de 2-2. Glasner ha hablado sobre el mercado de fichajes, el cual está ya en cuenta atrás, finalizando el próximo martes. La tensión está por los cielos para los equipos y Glasner ha confesado que tomará una cerveza de celebración cuando se cierre el mercado de este verano.

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