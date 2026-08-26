El Manchester City confirma el fichaje de Ayyoub Bouaddi / Manchester City

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El Manchester City confirma el fichaje de Ayyoub Bouaddi

El mercado de fichajes está a menos de una semana de cerrarse y siguen a contrarreloj las entradas y salidas de jugadores. En este caso, el Manchester City ha confirmado la incorporación de Ayyoub Bouaddi, el sustituto de Rodri. El jugador de origen marroquí firma por un total de cinco años, hasta junio de 2031. La cantidad total se ha acercado a los 100 millones, siendo 95 fijos más 5 en variables. Más información