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Reencuentro blanco en Inglaterra: Arbeloa y Xabi Alonso se cruzan en la Premier League

Reencuentro blanco en Inglaterra: Arbeloa y Xabi Alonso se cruzan en la Premier League

Reencuentro blanco en Inglaterra: Arbeloa y Xabi Alonso se cruzan en la Premier League / Chelsea FC

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Reencuentro blanco en Inglaterra: Arbeloa y Xabi Alonso se cruzan en la Premier League

Chelsea FC

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En el encuentro de Premier League que se disputó el día de ayer entre el Fulham y el Chelsea, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, ambos extécnicos del Real Madrid durante la temporada pasada, se reencontrarón esta vez en la competición inglesa. Un abrazo inicial unió de nuevo a los excampeones del mundo pero esta vez en Inglaterra. El encuentro finalmente se lo llevó Xabi Alonso por tres goles pero encajando dos del equipo de Arbeloa.

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