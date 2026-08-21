Maria Leiva

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Lluc Castell, jugador del Burnley: "Decidí venir aquí porque siento que es un fútbol que me puede ayudar"

Hace apenas unos meses, Lluc Castell daba sus primeros pasos en el primer equipo del Espanyol. Ahora, afronta un nuevo reto lejos de casa. El joven de 19 años ha puesto rumbo a Inglaterra para incorporarse al Burnley. El futbolista atiende a SPORT para explicar cómo está viviendo este cambio tanto a nivel deportivo como personal. Con la ilusión de seguir creciendo y de convertirse en un jugador importante, repasa su llegada al club y su debut con el Espanyol. Castell pone sobre la mesa sus objetivos y señala vestir algún día la camiseta de la selección absoluta como un sueño. Más información