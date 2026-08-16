Secciones

Es noticia
RodriMedallero Europeo AtletismoBarcelona próximo partido GamperMadrid próximo partidoHorario Rafa JódarPrograma Europeo Atletismo hoyMercado FichajesUTMBMarc MárquezPedro DelgadoAlexia PutellasMaldiniEstatuto TrabajadoresJoan PradellsLaLiga EA SportsLaporteBarcelona GamperFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Maresca: "No se trata de si echamos de menos a Rodri o no"

Maresca: "No se trata de si echamos de menos a Rodri o no"

Maresca: "No se trata de si echamos de menos a Rodri o no" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Maresca: "No se trata de si echamos de menos a Rodri o no"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

El entrenador del Manchester City comenta la clara derrota contra el Arsenal (3-0) en Community Shield 2026. Maresca habla sobre la posible salida de Rodri y como puede afectar para la próxima temporada al equipo. Las diferentes salidas durante este mercado de verano, incluyendo a Pep Guardiola, obliga al City a crear un nuevo equipo en la búsqueda del máximo de títulos posibles.

TEMAS