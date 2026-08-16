Maresca: "No se trata de si echamos de menos a Rodri o no" / Perform

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Maresca: "No se trata de si echamos de menos a Rodri o no"

El entrenador del Manchester City comenta la clara derrota contra el Arsenal (3-0) en Community Shield 2026. Maresca habla sobre la posible salida de Rodri y como puede afectar para la próxima temporada al equipo. Las diferentes salidas durante este mercado de verano, incluyendo a Pep Guardiola, obliga al City a crear un nuevo equipo en la búsqueda del máximo de títulos posibles.