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Wilshere sobre Vinicius: "Sería una declaración de intenciones del club"

Wilshere sobre Vinicius: "Sería una declaración de intenciones del club"

Wilshere sobre Vinicius: "Sería una declaración de intenciones del club" / @SkySportsPL

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Wilshere sobre Vinicius: "Sería una declaración de intenciones del club"

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El exjugador inglés ha hablado sobre el posible fichaje de Vinicius Jr con el Arsenal que tiene en vilo al mercado de fichajes de este verano. Wilshere ha dejado claro que si se acaba produciendo la situación, sería una declaración de intenciones tanto del club como de Mikel Arteta y el proyecto que está formando para esta próxima temporada en la Premier League. Más información

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