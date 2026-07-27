Xabi Alonso: "Tengo un plan, creo que los jugadores pueden conectar muy bien" / @SkySportsNews

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Xabi Alonso: "Tengo un plan, creo que los jugadores pueden conectar muy bien"

El nuevo técnico del Chelsea atiende a los medios para hablar somo como plantea la cercana temporada en la Premiere League con sus jugadores. Xabi Alonso deja claro que tiene un plan y que cree que puede funcionar muy bien en el césped. Se aproxima la primera temporada en la que el entrenador vasco se estrenará en la competición inglesa y en la que se espera grandes resultados por parte del equipo azul.