Szoboszlai vuelve a las andadas con un golazo de época durante la pretemporada / @LFC

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Szoboszlai vuelve a las andadas con un golazo de época durante la pretemporada

Szobszlai ha deleitado a los aficionados que han ido a presenciar el amistoso de pretemporada entre el Liverpool y el Sunderland. El Liverpool ha conseguido una sobrada victoria con cuatro goles mientras que el Sunderland solo ha podido sumar uno. El gol del encuentro ha sido sin duda firmado por Szoboszlai, con un 'bombazo' desde fuera del área que ha superado a toda la defensa y colocándola por toda la escuadra.