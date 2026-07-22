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Foden, sobre Maresca: "Su estilo se adapta muy bien al mío"

Foden, sobre Maresca: "Su estilo se adapta muy bien al mío"

Foden, sobre Maresca: "Su estilo se adapta muy bien al mío" / Perform

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Foden, sobre Maresca: "Su estilo se adapta muy bien al mío"

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El futbolista inglés renovó su contrato por cuatro años más con el Manchester City. Foden ha dejado claro que el estilo de Maresca es muy adaptable al suyo y que será muy positivo para la próxima temporada, en la que el Manchester City afronta una nueva etapa sin la influencia de Pep Guardiola en el banquillo.

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