Foden, sobre Maresca: "Su estilo se adapta muy bien al mío" / Perform

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Foden, sobre Maresca: "Su estilo se adapta muy bien al mío"

El futbolista inglés renovó su contrato por cuatro años más con el Manchester City. Foden ha dejado claro que el estilo de Maresca es muy adaptable al suyo y que será muy positivo para la próxima temporada, en la que el Manchester City afronta una nueva etapa sin la influencia de Pep Guardiola en el banquillo.