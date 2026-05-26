La Premier League repartirá 3.480 millones de euros entre sus 20 clubes en 2025/26 / SPORT

La Premier League repartirá 3.480 millones de euros entre sus 20 clubes en 2025/26

La Premier League volverá a batir récords económicos. Según las estimaciones publicadas por The Athletic, la competición inglesa repartirá por primera vez más de 3.000 millones de libras (3.480 millones de euros) entre sus 20 clubes durante la temporada 2025-26, unos números impulsados sobre todo por el crecimiento de los derechos televisivos internacionales. El gran beneficiado será el Arsenal. El conjunto londinense, campeón de la Premier por primera vez en más de veinte años, ingresará cerca de 198,7 millones de libras (unos 269 millones de dólares) en concepto de derechos televisivos y premios, una cifra nunca antes alcanzada en Inglaterra. El récord anterior pertenecía al Manchester City, que recibió 176,2 millones en la campaña 2022-23. Más información