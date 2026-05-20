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Alexis Sánchez no tardó en felicitar al Arsenal por ganar la Premier League

Alexis Sánchez no tardó en felicitar al Arsenal por ganar la Premier League

¡Alexís Sánchez felicita al Arsenal por conquistar la Premier League tras 22 años! / Sevilla FC

Alexis Sánchez no tardó en felicitar al Arsenal por ganar la Premier League

Sevilla FC

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Ayer el Arsenal se proclamó matemáticamente campeón de la Premier League tras la derrota del Manchester City contra el Bournemouth. Muchos deportistas han celebrado y felicitado a través de sus redes sociales al los 'gunners' por hacer historia, campeonando 22 años después de su último título liguero. Álexis Sánchez, actual jugador del Sevilla FC y ex del FC Barcelona, no falló en grabarse felicitando al equipo inglés por su éxito en la Premier League.

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