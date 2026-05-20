La afición 'Gunner' canta "¡Champions again, Champions again! / Perform

La afición 'Gunner' canta "¡Champions again, Champions again!" en las celebraciones por el título del Arsenal en la Premier League

Mientras el Arsenal ganaba al Burnley, la afición 'Gunner' cantaba "¡Champions again, Champions again!" (Campeones otra vez). Para alguien que no siga la Premier League, ese cántico puede resultar extraño. "Pero si no ganan la liga desde hace dos décadas", pensaría. Pero es que este Arsenal ha aguantado 22 años de espera, tres subcampeonatos y ser el hazmerreír de muchas aficiones hasta que por fin la Premier vuelve a ser 'Gunner'.El Arsenal es campeón de nuevo. Pocos hubiesen esperado en 2004 que ese equipo apodado los 'Invencibles' que ganó la Premier con 26 triunfos y doce empates y que recibió una copa dorada por dicho hito, tendría que esperar tanto tiempo para volver a sentirse campeón. Tuvo que irse Arsene Wenger, que en sus siguientes 16 años en el club no volvió a tocar el título, ser suplido por Unai Emery, que duró poco más de una temporada, y llegar la transformación de Mikel Arteta para que este equipo se vuelva a sentir campeón.