Xavi Simons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que le impedirá terminar la temporada con el Tottenham / @JonnyH3232

Xavi Simons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que le impedirá terminar la temporada con el Tottenham

En la Premier League, los 'spurs' se medían en Molineux a un Wolverhampton ya descendido a Championship. El partido transitaba 0-0, cuando los londinenses recibieron un duro mazazo en forma de lesión. Xavi Simons pugnaba por la posesión con el local Hugo Bueno sobre la línea de fondo. El centrocampista neerlandés intentó ganar el balón con una especie de salto, pero al impactar con el terreno de juego la rodilla derecha se flexionó más de lo debido, con una torcedura completamente antinatural. El canterano del Barcelona pronto vio que algo había sucedido. Más información