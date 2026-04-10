Andy Robertson pondrá punto final a nueve años en el Liverpool / LIVERPOOL FC

Andy Robertson pondrá punto final a nueve años en el Liverpool

Andy Robertson también se despedirá del Liverpool a final de temporada. "Lo hará como una auténtica leyenda", aseguran desde el club. El escocés acaba contrato en junio y pondrá punto final a nueve temporadas de gran éxito en Anfield. Fichado procedente del Hull City en 2017, el lateral se marchará con - si nada cambia - casi 400 apariciones (van 373) y nueve títulos: dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa y una Community Shield. Más información