El caso de la reaparición de Kobbie Mainoo en el Manchester United

El caso de la reaparición de Kobbie Mainoo en el Manchester United

Talento, sacrificio, suerte... Hay muchos factores que determinan la posibilidad de tener una buena carrera en la élite del fútbol, pero uno, a veces olvidado, es fundamental: la confianza de los entrenadores. El caso de Kobbie Mainoo refuerza esta tesis: un superclase por el que muchos equipos pagarían una buena millonada, pero que no contaba para Rúben Amorim, quien no logró trasladar su filosofía futbolística a Old Trafford. Más información